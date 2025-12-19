Pittori spazialisti del ‘900 | da stasera Parmeggiani Morandis e Licata in mostra al Mann

Stasera al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si apre una prestigiosa esposizione dedicata ai pittori spazialisti del ‘900. L’evento presenta le opere di Tancredi Parmeggiani, Gino Morandis e Riccardo Licata, figure fondamentali di un movimento che ha rivoluzionato la pittura italiana. Un’occasione unica per scoprire il loro contributo artistico e immergersi in un viaggio tra forme, colori e innovazione.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli inaugura stasera alle ore 19 la mostra "Tancredi Parmeggiani, Gino Morandis, Riccardo Licata. Storie d'arte e d'amicizia " curata da Giovanni Granzotto e Giordano Bruno Guerri. Sarà visitabile sino al prossimo 2 febbraio. All'evento inaugurale interverranno il direttore generale del Mann Francesco Sirano, la segretaria particolare del ministro della Cultura Elena Proietti Trotti, Lorenzo Zichichi e il curatore dell'esposizione Giovanni Granzotto. Organizzata da "Il Cigno Arte" di Lorenzo Zichichi in collaborazione con Studio GR, l'esposizione riunisce quarantadue opere e racconta l'incontro tra tre protagonisti dell'Astrattismo italiano del Dopoguerra, legati da affinità artistiche, frequentazioni comuni e rapporti personali.

