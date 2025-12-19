Pistole fiumi di coca chat criptate L' ascese della nuova mafia che vuol prendersi le nostre zone

Il 17 dicembre 2019, a Firenze, le forze dell'ordine sono in attesa di un'operazione cruciale contro una nuova forma di criminalità organizzata. Tra pistole, traffico di droga e chat criptate, si svela un volto della mafia che si espande nelle nostre città, cercando di infiltrarsi e prendere il controllo delle zone più vulnerabili. Un'indagine che mette in luce un fenomeno in crescita, sempre più sofisticato e pericoloso.

Pistole, fiumi di coca, chat criptate. L'ascesa della "nuova mafia" che vuol prendersi l'area di Firenze - Ecco cosa sappiamo dell'organizzazione malavitosa emergente che sta mettendo radici qui da noi ... firenzetoday.it

Pistole, coca e fumo. 300 chili di droga nel box - Nel quartiere Colli Albani, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia, a seguito di mirati servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale, ... affaritaliani.it

Non è ancora Natale ma in questi giorni sono partiti fiumi di alcol. Vuoi il numero di litri usciti Billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions and billion - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.