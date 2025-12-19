Pistocchi sul Milan di Allegri | La scorsa stagione tra cambi di allenatore e problemi di vario genere ora…

Il 2025 si avvia alla conclusione e il Milan di Allegri si trova a fare i conti con un bilancio stagionale deludente, privo di partecipazioni europee. Pistocchi analizza le difficoltà dei rossoneri, tra cambi di guida tecnica e problemi interni, sottolineando come questa annata rappresenti una fase complessa per il club. Un quadro che invita a riflettere sul presente e sul futuro del Diavolo.

Quando non siamo ancora alla fine del 2025, il Milan allenato da Massimiliano Allegri, tecnico livornese richiamato per dare stabilità ed esperienza al progetto rossonero, si ritrova già fuori da tutte le competizioni a eliminazione diretta. Una situazione che non è passata inosservata e che ha acceso il dibattito, soprattutto dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. A commentare con toni duri è stato Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista sportivo, che sui social ha pubblicato un post diventato rapidamente virale.

