Pippo Pollina lancia il nuovo album ‘Fra guerra e pace’

Pippo Pollina presenta il suo nuovo album, ‘Fra guerra e pace’. Un lavoro che riflette sui tempi complessi e sulle sfide del nostro tempo, scegliendo consapevolmente un titolo che invita alla riflessione. In un momento in cui i confini tra conflitto e speranza si fanno più sottili, Pollina ci accompagna in un viaggio tra parole e emozioni, invitandoci a pensare oltre le divisioni.

© Lapresse.it - Pippo Pollina lancia il nuovo album ‘Fra guerra e pace’ In un tempo in cui la parola ‘guerra’ è tornata prepotentemente al centro delle cronache europee, ‘Fra guerra e pace’ non è un titolo evocativo ma una scelta. Il nuovo album di inediti di Pippo Pollina, disponibile solo in cd e vinile (Jazzhaus Records Storiedinote), nasce come un’opera coerente, quasi un concept, che attraversa il globo, i suoi conflitti storici e contemporanei senza rifugiarsi negli slogan. Canzoni autonome, tenute insieme da un’urgenza precisa: prendere posizione restando dalla parte dell’umano con la speranza come fil rouge. Più che un titolo, ‘Fra guerra e pace’ è una dichiarazione e Pollina, cantautore siciliano con una lunga carriera europea alle spalle, lo dice senza ambiguità: oggi più che mai, l’artista non può permettersi neutralità, “ha il dovere di sporcarsi le mani”, di esporsi “nei momenti di grande crisi della società”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Pippo Pollina presenta il suo primo romanzo “L’altro”, in piazza San Giovanni Decollato a Palermo il 1° ottobre Leggi anche: Musica, Isabela Fernandes lancia il nuovo album “Arresa” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pippo Pollina lancia il nuovo album ‘Fra guerra e pace’ - In un tempo in cui la parola 'guerra' è tornata prepotentemente al centro delle cronache europee, 'Fra guerra e pace' non è un titolo evocativo ma una scelta. lapresse.it

Pippo Pollina, l'album Fra Guerra e Pace: "La Musica e la Cultura alimentano la speranza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pippo Pollina, l'album Fra Guerra e Pace: 'La Musica e la Cultura alimentano la speranza' ... tg24.sky.it

Pippo Pollina annuncia il nuovo album Fra guerra e pace, in uscita il 5 dicembre - L’album "Fra guerra e pace" si compone di undici tracce inedite che, secondo quanto dichiarato dall’autore, sviluppano una riflessione contemporanea sulle condizioni del mondo, ponendo in rilievo la ... it.blastingnews.com

Liebe Freundinnen und Freunde. Bald gehts los mit dem neuen Programm. Hier die ersten Termine für Süddeutschland. Wo sehen wir uns Natürlich wird die Tour dann fortgesetzt. Ci vediamo presto. Un abbraccio. Pippo Pollina - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.