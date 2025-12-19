Pippo Pollina lancia il nuovo album ‘Fra guerra e pace’

Pippo Pollina presenta il suo nuovo album, ‘Fra guerra e pace’. Un lavoro che riflette sui tempi complessi e sulle sfide del nostro tempo, scegliendo consapevolmente un titolo che invita alla riflessione. In un momento in cui i confini tra conflitto e speranza si fanno più sottili, Pollina ci accompagna in un viaggio tra parole e emozioni, invitandoci a pensare oltre le divisioni.

In un tempo in cui la parola ‘guerra’ è tornata prepotentemente al centro delle cronache europee, ‘Fra guerra e pace’ non è un titolo evocativo ma una scelta. Il nuovo album di inediti di Pippo Pollina, disponibile solo in cd e vinile (Jazzhaus Records Storiedinote), nasce come un’opera coerente, quasi un concept, che attraversa il globo, i suoi conflitti storici e contemporanei senza rifugiarsi negli slogan. Canzoni autonome, tenute insieme da un’urgenza precisa: prendere posizione restando dalla parte dell’umano con la speranza come fil rouge. Più che un titolo, ‘Fra guerra e pace’ è una dichiarazione e Pollina, cantautore siciliano con una lunga carriera europea alle spalle, lo dice senza ambiguità: oggi più che mai, l’artista non può permettersi neutralità, “ha il dovere di sporcarsi le mani”, di esporsi “nei momenti di grande crisi della società”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

