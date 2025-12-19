Piovono polpette | Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma

Federica Pellegrini torna a condividere un momento di gioia con i suoi fan, annunciando con dolcezza e poesia l’arrivo del suo secondo figlio, una piccola femminuccia. Un'emozione che si aggiunge a un percorso di vita ricco di amore e sogni realizzati, celebrando la meraviglia della maternità e il nuovo capitolo che si apre nella sua famiglia.

© Ilgiornale.it - "Piovono polpette": Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma Una sorpresa speciale, annunciata con delicatezza e poesia sui social. Federica Pellegrini aspetta il suo secondo figlio, sarà ancora una bambina. L’ex campionessa di nuoto ha condiviso la notizia su Instagram pubblicando una foto in bianco e nero che mette in primo piano il pancione, accarezzato dalle sue mani, da quelle del marito Matteo Giunta e della loro primogenita Matilde. A accompagnare l’immagine, una frase semplice e affettuosa: “ Piovono polpette. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina ”. Parole che svelano non solo la gravidanza, ma anche il sesso del bebè, regalando ai fan un momento di grande tenerezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Federica Pellegrini presto mamma-bis, l’annuncio sui social è dolcissimo: “Piovono polpette, ti aspettiamo” Leggi anche: La grammatica valenziale spiegata attraverso il film “Piovono polpette” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Federica Pellegrini sarà ancora mamma: Ti aspettiamo piccolina; Nuoto, Federica Pellegrini annuncia la seconda gravidanza: Ti aspettiamo piccolina. "Piovono Polpette", l'annuncio di Federica Pellegrini stupisce: "Ti aspettiamo piccolina" - Tanti i commenti sulla bacheca social, Melissa Satta ha subito messo una faccina con i cuori ... tuttosport.com

