Pil in crescita e occupazione al 71,5% | l’Emilia Romagna sfida la crisi globale

L’Emilia-Romagna conferma la sua vitalità economica, sfidando le turbolenze globali. Con un PIL in crescita e un’occupazione che raggiunge il 71,5%, la regione mostra segnali di ripresa e resilienza. Nonostante le incertezze internazionali, le prospettive a breve termine indicano un ulteriore miglioramento, consolidando il ruolo dell’Emilia-Romagna come motore economico del Nord Italia.

Eurostat, nel 3Q25 PIL e occupazione in crescita (+0,3% e +0,2%) rispetto al trimestre precedente - Nel terzo trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro rispetto al trimestre precedente, secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'ufficio st ... finanza.repubblica.it

L'economia dell'E-R chiude il 2025 con una crescita dello 0,6% - Romagna chiude il 2025 con un Pil in aumento dello 0,6%, con prospettive di crescita dello 0,9% nel 2026. msn.com

Giovani a Trento: occupazione in crescita (+3,7%) ma lavoro precario. Il Rapporto infanzia e giovani 2025 del Comune di Trento. - facebook.com facebook

#Latina evento #Ugl su #ZES: sviluppo territori, fiscalità di vantaggio, sburocratizzazione, opportunità crescita, occupazione x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.