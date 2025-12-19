Pil in crescita e occupazione al 71,5% | l’Emilia Romagna sfida la crisi globale

L’Emilia-Romagna conferma la sua vitalità economica, sfidando le turbolenze globali. Con un PIL in crescita e un’occupazione che raggiunge il 71,5%, la regione mostra segnali di ripresa e resilienza. Nonostante le incertezze internazionali, le prospettive a breve termine indicano un ulteriore miglioramento, consolidando il ruolo dell’Emilia-Romagna come motore economico del Nord Italia.

Prodotto interno lordo in aumento, occupazione in crescita, industria in ripresa. Migliora ancora, nonostante le incognite legate alla situazione internazionale, l’economia dell’Emilia-Romagna: a fine 2025 il Pil segna +0,6%, con la previsione è di arrivare a +0,9% nel 2026, mentre per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

