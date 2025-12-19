Dopo oltre tre decenni, emerge un video inedito che rivela il processo militare contro il generale che nel 1989 si oppose all’ordine di sparare sugli studenti a Piazza Tiananmen. Un documento che svela una pagina nascosta di storia, offrendo uno sguardo inedito su un momento cruciale e sul coraggio di un uomo che sfidò le convenzioni dell’epoca.

© Secoloditalia.it - Piazza Tiananmen, il generale che rifiutò di sparare sugli studenti: spunta il video del processo

Il filmato è rimasto nascosto per trentacinque anni. Ora è riemerso: sei ore di processo militare contro l’unico generale dell’esercito popolare di liberazione che nel 1989 rifiutò di portare i suoi uomini in Piazza Tienanmen. Xu Qinxian, 54 anni allora, comandante del 38° Corpo d’armata, disse no all’ordine del Partito comunista d i reprimere con la forza la protesta degli studenti. E spiegò perché: «Non voglio passare alla storia come un peccatore criminale». L’aula vuota e l’imputato solo. Il video mostra un’aula spoglia, senza pubblico. Xu siede nel recinto degli imputati, indossa una semplice giacca grigia da detenuto ed è circondato dai soldati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Tienanmen, un generale ribelle rifiutò di sparare sugli studenti, spunta il video segreto del processo dopo 35 anni

Leggi anche: VIDEO | Corteo “No Ponte”: LIPU e WWF in piazza a Messina per ribadire il rifiuto all’opera

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tienanmen un generale ribelle rifiutò di sparare sugli studenti spunta il video segreto del processo dopo 35 anni.

Il video mai visto del generale cinese che rifiutò di sparare a Tienanmen: «Non voglio passare alla storia come un peccatore criminale» - Emerge il video del processo al generale Xu Qinxian che nel 1989 rispose negativamente all'ordine del Partito comunista: «Questo comando non reggerà alla prova della Storia». msn.com