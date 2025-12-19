Piazza Grande il 20 dicembre visite mediche e screening gratuiti al Villaggio di Natale dell' Svs

Il 20 dicembre, Piazza Grande ospiterà il Villaggio di Natale dell'Svs con visite mediche e screening gratuiti. Dalle 9 alle 18, volontari e stand informativi offriranno supporto e prevenzione ai cittadini, proseguendo la tradizione di un evento che unisce solidarietà e spirito natalizio. Un’opportunità per prendersi cura della propria salute in un’atmosfera festosa e di comunità.

© Livornotoday.it - Piazza Grande, il 20 dicembre visite mediche e screening gratuiti al Villaggio di Natale dell'Svs In piazza Grande torna il villaggio di Natale dell'Svs dopo il successo delle passate edizioni. Durante l'iniziativa in programma dalle 9 alle 18 di sabato 20 dicembre, i volontari saranno a disposizione dei cittadini con stand informativi e di promozione Per tutta la giornata sarà presente anche.

