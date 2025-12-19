Piazza Arringo c’è la data Il 19 gennaio il via ai lavori

Il countdown è ufficialmente iniziato: il 19 gennaio segnato in rosso sul calendario, partiranno i lavori di riqualificazione di Piazza Arringo. Un intervento atteso da anni, destinato a trasformare il cuore del centro storico e restituire a cittadini e visitatori uno spazio rinnovato e più vivo. La data rappresenta un passo importante verso un cambiamento che tutti aspettano con entusiasmo.

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Arringo, c’è la data. Il 19 gennaio il via ai lavori C’è finalmente una data cerchiata in rosso sul calendario: il 19 gennaio. Quel giorno, a meno di cambiamenti dell’ultimo momento, prenderanno il via i lavori di riqualificazione di Piazza Arringo, il cantiere più atteso e simbolico per il centro storico. L’avvio è fissato subito dopo lo smontaggio del Villaggio di Natale e non subirà rinvii, nemmeno per il Carnevale. A chiarirlo è l’assessore comunale ai lavori pubblici, Marco Cardinelli, che mette fine alle voci di chi auspicava uno slittamento oltre le festività carnascialesche. L’intervento partirà prima, con la consapevolezza che il Carnevale potrà essere dislocato in altre zone del centro storico, compensando così l’indisponibilità della piazza monumentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Consiglio comunale. Lavori in piazza Arringo e a Palazzo dei Capitani. L’assise va a San Filippo Leggi anche: Città Alta, approvato il progetto di piazza Angelini: lavori da metà gennaio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ascoli, piazza Arringo allo sprint: parte la gara da 3 milioni. Entro l’anno l’Arengo conta di aggiudicare i lavori - ASCOLI Un passo avanti decisivo è stato compiuto dall’Arengo per sbloccare l’attesa riqualificazione di piazza Arringo, programmata sia per motivi di sicurezza che per migliorarne l’immagine anche in ... corriereadriatico.it La nuova piazza Arringo. Petizione per aprire un confronto pubblico: "Vogliamo valorizzare" - Il Comitato dei Beni Culturali di Ascoli, insieme a Italia Nostra, Archeoclub e Legambiente, ha promosso una petizione per aprire un confronto pubblico con il Comune sul progetto di riqualificazione ... ilrestodelcarlino.it Consiglio comunale. Lavori in piazza Arringo e a Palazzo dei Capitani. L’assise va a San Filippo - Cominceranno entro gennaio i lavori per la ripavimentazione di piazza Arringo, uno degli interventi più attesi del centro storico di Ascoli. ilrestodelcarlino.it Ascoli Piceno, torna "La carica dei Babbi Natale", in Piazza Arringo l'iniziativa di beneficenza organizzata da Ascoli Da Vivere... Leggi le info su www.corriereproposte.it Link diretto https://www.corriereproposte.it/evento/11-altri-eventi/158515-la-carica-dei-ba - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.