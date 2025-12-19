Piastra | un disco libero sospeso d’autore

“Nuvole animali inesistenti” evoca immagini di cieli sospesi e forme immaginate, trasformando la percezione del reale attraverso geometrie uniche e fantasiose. È un viaggio tra sogno e realtà, dove ogni nuvola diventa un’opera d’arte libera e sospesa, invitando a contemplare oltre i confini del visibile e ad immergersi in un mondo di invenzioni e meraviglie.

© Lopinionista.it - Piastra: un disco libero, sospeso, d'autore Che bel titolo: "Nuvole animali inesistenti" che mi riporta a quel contemplare il cielo e le sue nuvole, ad inventare forme che alteravano la percezione del reale cn geometrie tutte mie, fantastiche e visionarie. Tutto questo, edulcorando la vita quotidiana, diviene un lavoro raffinato che vede anche la firma in produzione di Massimo Giangrande e Andrea Biagioli. Siamo dentro i raffinati scorci di chi la vita sa immaginarla anche da adulto, sa riscriverla e revisionarla nelle dimensioni, nei modi, nelle percezioni prima di ogni altra cosa. Si affida molto a traiettorie ampiamente battute ma non lo fa con un debito di forma.

