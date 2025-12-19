Piano neve e manutenzione delle strade in provincia di Chieti | arrivano 2,3 milioni

La Provincia di Chieti investe 2,3 milioni di euro per garantire sicurezza e funzionalità delle strade durante i mesi invernali. Il presidente Francesco Menna ha approvato decreti dedicati alla manutenzione della viabilità e al piano neve, assicurando interventi tempestivi e efficaci. Un impegno concreto per tutelare cittadini e pendolari, mantenendo le strade sicure e percorribili anche nelle condizioni più avverse.

© Chietitoday.it - Piano neve e manutenzione delle strade in provincia di Chieti: arrivano 2,3 milioni Dalla Provincia di Chieti in arrivo 2,3 milioni per la viabilità e il piano neve.Il presidente della Provincia, Francesco Menna, ha emesso una serie di decreti inerenti la manutenzione della viabilità per complessivi 1.787.507,99 euro. Nel dettaglio sono stati approvati: il progetto esecutivo da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Manutenzione strade, Germanà (Lega): "16 milioni per Messina e provincia" Leggi anche: Manutenzione strade, il piano straordinario della Città Metropolitana: al via i cantieri in tutta la provincia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Neve e ghiaccio, la Provincia si prepara: in Prefettura scatta il piano per strade sicure d’inverno; Nuove risorse per la manutenzione delle strade; PIANIFICAZIONE INVERNALE 2025/2026; Un piano da 4,5 milioni per la manutenzione strade e marciapiedi a Bolzano. Avviato il piano neve sulle strade de Piemonte - TORINO – Anas, società del Gruppo FS, come ogni anno in questo periodo ha avviato il Piano Neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la trans ... lagendanews.com

Un piano da 4,5 milioni per la manutenzione strade e marciapiedi a Bolzano - La Giunta comunale ha approvato il programma biennale: previsti interventi diffusi su strade, marciapiedi e accessibilità. altoadige.it

Avviato il piano neve 2025-2026 di Anas, In campo 2.800 persone e 2.200 mezzi - Anas, società del Gruppo FS, come ogni anno in questo periodo sta per avviare il Piano Neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitab ... ilgiornale.it

**SICUREZZA: Avviato il Piano neve tra Anas e forze dell'ordine** Anas, società del Gruppo FS, come ogni anno in questo periodo sta per avviare il Piano neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la t - facebook.com facebook

Avviato il piano neve 2025-2026 di Anas, In campo 2.800 persone e 2.200 mezzi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.