Piano Mattei da Cdp 110 milioni di euro per impianto fotovoltaico in Egitto

Il plafond Africa consente a Cdp di impegnare fino a 500 milioni di euro a favore di imprese operative nel continente africano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Piano Mattei, da Cdp 110 milioni di euro per impianto fotovoltaico in Egitto

Piano Mattei, da Cdp 110 milioni di euro per impianto fotovoltaico in Egitto

Piano Mattei, Cdp finanzia maggiore impianto fotovoltaico africano; Cdp: via libera a nuove operazioni da oltre 1,6 miliardi per immobiliare e cooperazione internazionale.

piano mattei cdp 110Piano Mattei, Cdp finanzia maggiore impianto fotovoltaico africano - L'operazione da 110 milioni di euro di finanziamento, che rappresenta la prima iniziativa nell'ambito del Plafond Afr ... msn.com

Piano Mattei: Meloni e Abiy visitano il lago Boye durante la missione in Etiopia - Nell'ambito della visita ufficiale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Etiopia, un momento ... ilsole24ore.com

Cdp: in 6 mesi 15,8 miliardi, 'sostegno a sfide Paese' - Cassa depositi e prestiti chiude il primo semestre con un utile netto di oltre 1,9 miliardi, in crescita dell’8% dal semestre precedente. ansa.it

