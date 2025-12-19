Piano Mattei da Cdp 110 milioni di euro per impianto fotovoltaico in Egitto
Il plafond Africa consente a Cdp di impegnare fino a 500 milioni di euro a favore di imprese operative nel continente africano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Piano Mattei, Cdp finanzia maggiore impianto fotovoltaico africano; Cdp: via libera a nuove operazioni da oltre 1,6 miliardi per immobiliare e cooperazione internazionale.
