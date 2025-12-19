Piaggine e Valle dell’Angelo tra Natale e tradizioni con Terre Ritrovate

Tra le suggestive cornici di Piaggine e Valle dell’Angelo, il Natale si trasforma in un’occasione di festa e tradizione. “Terre Ritrovate” invita a riscoprire sapori autentici, pratiche di comunità e atmosfere uniche, celebrando le radici profonde di questi borghi. Un fine settimana di incontri, cultura e convivialità, per vivere intensamente le tradizioni natalizie e rafforzare il legame con il patrimonio locale.

Tradizioni natalizie, sapori autentici e atmosfere di comunità: Piaggine e Valle dell'Angelo si preparano a vivere un fine settimana speciale grazie ai nuovi appuntamenti di "Terre Ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore", il programma ideato da Myfair Italia Emotional Way con l'obiettivo di valorizzare l'identità dei piccoli borghi e il patrimonio culturale ed enogastronomico delle aree interne. Un percorso che, ancora una volta, mette al centro le comunità locali e le loro tradizioni più autentiche. Piaggine diventa la Casa di Babbo Natale. In questo contesto, Piaggine si appresta a trasformarsi simbolicamente nella Casa di Babbo Natale.

“Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore” coinvolge i comuni di Castel San Lorenzo come capofila, Roscigno, Piaggine, Valle dell’Angelo, Laurino e Sacco - facebook.com facebook

