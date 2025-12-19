Petizione per l’insegnamento della A045 Economia al LES Liceo Economico Sociale
È online una petizione che mira a riconoscere ufficialmente la classe di concorso A-45 (Scienze economico-aziendali) nell’insegnamento delle discipline economico-giuridiche del Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-Sociale (LES). L’iniziativa vuole valorizzare la formazione specifica e garantire un insegnamento più qualificato e coerente con il percorso di studi. Un passo importante per migliorare l’offerta educativa e il futuro degli studenti nel settore economico-sociale.
È online una petizione che chiede il riconoscimento strutturale della classe di concorso A-45 (Scienze economico-aziendali) nell’insegnamento delle discipline economico-giuridiche del Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-Sociale (LES). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Liceo del made in Italy, attivazione svincolata dall’opzione economico – sociale del liceo delle scienze umane
Leggi anche: Il Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba intitolato a Giulietta Masina
Una transizione infinita? Politica ed economia dalla fine del Novecento a un futuro da riprogettare
++ A scuola guida per imparare l'uso delle bici: una petizione del collettivo ciclisti ++ Il collettivo Bel Parcheggio ha lanciato una petizione su Change org per rendere obbligatorie otto ore di pratica in bici nelle scuole guida. L’idea nasce dalla convinzione che - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.