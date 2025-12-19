Petizione per l’insegnamento della A045 Economia al LES Liceo Economico Sociale

È online una petizione che mira a riconoscere ufficialmente la classe di concorso A-45 (Scienze economico-aziendali) nell’insegnamento delle discipline economico-giuridiche del Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico-Sociale (LES). L’iniziativa vuole valorizzare la formazione specifica e garantire un insegnamento più qualificato e coerente con il percorso di studi. Un passo importante per migliorare l’offerta educativa e il futuro degli studenti nel settore economico-sociale.

