Peter Semoli? un calderone poetico tra il metafisico e il paradosso Traduzione di Michele Obit

Peter Semoli?, con la sua sedicesima raccolta Žalostinke za okroglo Zemljo’, ci immerge in un caleidoscopio poetico tra il metafisico e il paradossale. Debuttante nel 1991, simbolo di una generazione slovena emergente, l’autore crea reti associative dense e suggestive, che spaziano dal concreto all’astratto, offrendo un viaggio tra intuizioni, presagi e misteri inespresso.

© Ilfattoquotidiano.it - Peter Semoli?, un calderone poetico tra il metafisico e il paradosso (Traduzione di Michele Obit) Nella sedicesima raccolta poetica intitolata Žalostinke za okroglo Zemljo’ ( Lamenti per la terra rotonda ) Peter Semoli? – che debuttò sulla scena letteraria nel 1991, anno dell’indipendenza della Slovenia, ed è senza dubbio uno degli autori sloveni più importanti delle generazioni che iniziarono a esprimersi in quel periodo – ci mette di fronte a reti associative fittamente intrecciate, estremamente suggestive e purificate, ma spesso completamente libere, che si estendono da un punto di partenza concreto fino all’astratto, al presagio, al paradossale o al completamente inespresso. Continuando il percorso espressivo delle ultime raccolte, Semoli? tesse poesie che assomigliano a un calderone in cui associazioni archetipiche, metafisiche ed effimere turbinano, serpeggiano e rimbalzano sullo stesso piano, e dove è sempre presente il taciuto, l’indefinito, il relativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Giappone d’inverno: tra onsen, neve e villaggi illuminati, il viaggio più poetico dell’anno Leggi anche: L’Espressionismo Metafisico di Algida Temil, quando il sogno toglie il velo all’interiorità

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.