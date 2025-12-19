Peter Beets nuovo presidente e ceo di Procter & Gamble Italia

Procter & Gamble annuncia con entusiasmo la nomina di Peter Beets come nuovo presidente e CEO per l’Italia. Con una vasta esperienza internazionale, Beets si prepara a guidare la multinazionale verso nuove sfide e opportunità nel mercato italiano, rafforzando l’impegno dell’azienda nel offrire prodotti innovativi e di qualità ai consumatori locali.

La multinazionale statunitense Procter & Gamble ha annunciato la nomina del belga Peter Beets come nuovo presidente e amministratore delegato per l’ Italia. Beets subentra a Paolo Grue, che assumerà il ruolo di Senior Vice President della business unit Igiene Orale. Chi è Peter Beets. Beets ha iniziato la sua carriera in P&G nel 1998 come analista finanziario nello stabilimento di Mechelen. Nel 2014 è stato nominato vicepresidente della divisione Financial Planning & Analysis per l’Europa. Nel 2015 ha guidato l’operazione di dismissione del business Specialty Beauty in Europa, Medio Oriente e Africa, gestendone la transizione verso Coty. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: John Furner nuovo ceo e presidente di Walmart Leggi anche: Mediobanca, la lista del CDA Mps con gli 11 consiglieri: Grilli Presidente, Melzi d'Eril nuovo Ceo, tra i nomi anche Poggio (Bayer), Gallo (Italgas), Zappia (Sky Italia) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Peter Beets nuovo presidente e CEO di Procter & Gamble Italia - La multinazionale statunitense Procter & Gamble ha annunciato la nomina del belga Peter Beets come nuovo presidente e amministratore delegato per l’Italia. msn.com

Peter Beets nuovo presidente e a.d. di Procter & Gamble in Italia - Dal 1° gennaio 2026, Peter Beets, vicepresidente P&G con responsabilità per l’Europa Orientale, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato di ... businesspeople.it

