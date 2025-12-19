Pesce e frutti di mare non tracciati sono pericolosi per la salute | 900 chili sequestrati al mercato ittico di Mugnano

La sicurezza alimentare è una priorità, ma spesso i consumatori rischiano di acquistare pesce e frutti di mare non tracciati, potenzialmente dannosi. Recentemente, la Guardia di Finanza ha sequestrato 900 chili di prodotti ittici senza provenienza al mercato di Mugnano, evidenziando l’importanza di controlli efficaci per tutelare la salute e garantire la trasparenza sulle tavole durante le festività natalizie.

Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nella notte: i militari hanno posto sotto sequestro 900 chili di prodotti ittici senza provenienza, pronti a finire sulle tavole dei napoletani a Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Pesce senza etichettatura al mercato di Sabaudia: sequestrati 200 chili di prodotti

Leggi anche: Un’altra tonnellata di pesce sequestrata al mercato di Mugnano dopo 2 settimane

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pfas anche nel pesce e nei frutti di mare: alcune specie sono più contaminate di altre (ma non è chiaro il perché) - Una nuova ricerca, condotta da esperti della Geisel School of Medicine presso il Dartmouth College negli Usa, rivela una fonte spesso sottovaluta di Pfas. greenme.it

Microplastiche nel pesce e nei frutti di mare: la lista delle specie più contaminate - Le microplastiche, piccolissimi frammenti di plastica che inquinano l’ambiente, sono ormai un elemento onnipresente, anche nella nostra catena alimentare. greenme.it

Ricci di mare e pesce non tracciato: scattano nuovo sequestri e multe nel Salento - La capitaneria di porto dia Gallipoli nella giornata di ieri sono intervenuti nella zona di Nardò: in particolare ... quotidianodipuglia.it

Natale all'insegna del "caro-pesce". Salgono i prezzi, ma gli italiani punteranno su vongole e frutti di mare https://gazzettadelsud.it/p=2144943 - facebook.com facebook

Ripieno ai frutti di mare, ragù di pesce o farcitura ai gamberetti Ecco tre varianti per lasagne di pesce capaci di rendere indimenticabili la Vigilia x.com