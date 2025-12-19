Perugia scopre l’avversaria nella semifinale del Mondiale per Club | sfida a un’icona assoluta del Brasile
Perugia si prepara a una sfida emozionante nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, affrontando una delle icone più prestigiose del Brasile, il Volei Renata. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre alle ore 22, una partita che promette spettacolo e adrenalina, mettendo alla prova le ambizioni del club italiano in una competizione di livello mondiale.
Perugia affronterà il Volei Renata nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena sabato 20 dicembre (ore 22.30 italiane) a Belem (Brasile). I Campioni d’Europa hanno conquistato il primo posto nel gruppo B dopo aver sconfitto i modesti libici dello Swehly (3-0), i temibili giapponesi dell’Osaka Bluteon (3-2) e i brasiliani del Sada Cruzeiro detentori del titolo (3-0). Dall’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno proprio l’Osaka Bluteon e i giapponesi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, che hanno chiuso da imbattuti il proprio raggruppamento. I Block Devils incroceranno la seconda forza della Pool A, che all’esordio ha perso al tie-break contro i polacchi dello Zawiercie (battuti dagli umbri nella finale di Champions League) e poi ha rialzato la testa contro i brasiliani del Praia Clube (3-1) e i qatarini dell’A-Rayyan Sports Club (3-2). 🔗 Leggi su Oasport.it
