Perugia si prepara a una sfida emozionante nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, affrontando una delle icone più prestigiose del Brasile, il Volei Renata. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre alle ore 22, una partita che promette spettacolo e adrenalina, mettendo alla prova le ambizioni del club italiano in una competizione di livello mondiale.

© Oasport.it - Perugia scopre l’avversaria nella semifinale del Mondiale per Club: sfida a un’icona assoluta del Brasile

Perugia affronterà il Volei Renata nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena sabato 20 dicembre (ore 22.30 italiane) a Belem (Brasile). I Campioni d’Europa hanno conquistato il primo posto nel gruppo B dopo aver sconfitto i modesti libici dello Swehly (3-0), i temibili giapponesi dell’Osaka Bluteon (3-2) e i brasiliani del Sada Cruzeiro detentori del titolo (3-0). Dall’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno proprio l’Osaka Bluteon e i giapponesi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, che hanno chiuso da imbattuti il proprio raggruppamento. I Block Devils incroceranno la seconda forza della Pool A, che all’esordio ha perso al tie-break contro i polacchi dello Zawiercie (battuti dagli umbri nella finale di Champions League) e poi ha rialzato la testa contro i brasiliani del Praia Clube (3-1) e i qatarini dell’A-Rayyan Sports Club (3-2). 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Quando la semifinale di Perugia al Mondiale per club: orario, avversaria, tv, streaming

Leggi anche: Quando la semifinale di Perugia al Mondiale per club: orario, avversaria, tv, streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perugia scopre l’avversaria nella semifinale del Mondiale per Club: sfida a un’icona assoluta del Brasile - Perugia affronterà il Volei Renata nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena sabato 20 dicembre (ore 22. oasport.it