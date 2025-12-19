Perugia nomina nazionale per Michele Biselli

Michele Biselli, figura di spicco nel settore automotive, è stato recentemente nominato nella Giunta nazionale di Federmotorizzazione, rafforzando il suo ruolo di leader in Confcommercio. Presidente di Confcommercio Perugia e dell’associazione regionale Arca, la sua elezione rappresenta un riconoscimento importante a livello nazionale, sottolineando l’impegno e la visione strategica nell’ambito del settore automobilistico italiano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.