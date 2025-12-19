Perugia nomina nazionale per Michele Biselli
Michele Biselli, figura di spicco nel settore automotive, è stato recentemente nominato nella Giunta nazionale di Federmotorizzazione, rafforzando il suo ruolo di leader in Confcommercio. Presidente di Confcommercio Perugia e dell’associazione regionale Arca, la sua elezione rappresenta un riconoscimento importante a livello nazionale, sottolineando l’impegno e la visione strategica nell’ambito del settore automobilistico italiano.
Michele Biselli, già presidente di Arca, l'associazione regionale concessionari auto aderenti a Confcommercio, e presidente di Confcommercio Perugia e comprensorio, è stato eletto nella Giunta nazionale di Federmotorizzazione, la Federazione di settore automotive di Confcommercio.L’elezione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Università di Perugia, nomina nazionale per il professor Stefano Pagano
Leggi anche: Università di Perugia, la nomina: Paolo Carbone nuovo presidente del Presidio della Qualità
ENNA- IGNAZIO PORTELLI E IL NUOVO PREFETTO DI ENNA. Il Prefetto Ignazio Portelli, nato a Palermo e originario di Scicli, è ufficialmente il nuovo Prefetto di Enna. La nomina arriva dal Consiglio dei Ministri n. 151 dell’11 dicembre 2025, che ha destinat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.