Perugia nomina nazionale per Michele Biselli

Michele Biselli, figura di spicco nel settore automotive, è stato recentemente nominato nella Giunta nazionale di Federmotorizzazione, rafforzando il suo ruolo di leader in Confcommercio. Presidente di Confcommercio Perugia e dell’associazione regionale Arca, la sua elezione rappresenta un riconoscimento importante a livello nazionale, sottolineando l’impegno e la visione strategica nell’ambito del settore automobilistico italiano.

Michele Biselli, già presidente di Arca, l'associazione regionale concessionari auto aderenti a Confcommercio, e presidente di Confcommercio Perugia e comprensorio, è stato eletto nella Giunta nazionale di Federmotorizzazione, la Federazione di settore automotive di Confcommercio.

