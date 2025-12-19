Perseguita madre e figlia per gelosia con messaggi e biglietti intimidatori | Lascia stare il mio uomo

Una donna perseguita madre e figlia con messaggi e biglietti minacciosi, alimentata dalla gelosia e dalla convinzione che la madre abbia una relazione con il suo compagno. La situazione degenera in accuse di stalking sui social e nella vita reale, portando le vittime a rivolgersi alle autorità e a intraprendere un percorso legale. Un caso che evidenzia i pericoli della possessività e dell’ossessione nella sfera personale.

Perseguita due donne, madre e figlia, convinta che la prima abbia una storia d'amore con il suo compagno e finisce in tribunale con l'accusa di stalking sui social e nella vita reale. L'imputata, una perugina di 52 anni, difesa dall'avvocato Francesco Cinque, è accusata di avere minacciato e.

