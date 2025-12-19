Perinetti lancia l' Athletic Palermo | Non siamo più una sorpresa abbiamo fatto qualcosa di straordinario

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinto posto in classifica, la vetta annusata per qualche giornata, la soddisfazione di espugnare il Granillo, la prima trasferta in aereo - appena pochi giorni fa - per raggiungere la tana del Savoia. C'è tutto questo nel girone d'andata dell'Athletic Palermo, aggrappato alla zona playoff. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Impresa Athletic Palermo sul campo della Reggina, Ferraro: "Abbiamo scritto una piccola pagina di storia, ho i brividi"

Leggi anche: Gasperini: “Giroud ha fatto qualcosa di straordinario con il Milan. Determinante per…”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Perinetti lancia l’Athletic Palermo: "Non siamo più una sorpresa, abbiamo fatto qualcosa di straordinario" - Quinto posto in classifica, la vetta annusata per qualche giornata, la soddisfazione di espugnare il Granillo, la prima trasferta in aereo - palermotoday.it

perinetti lancia athletic palermoAthletic Club Palermo, Perinetti esplode dopo il 2-2 con la Vibonese: “Così impossibile andare avanti” - Il pareggio contro la Vibonese lascia all’Athletic Club Palermo molto più amaro che soddisfazione. goalsicilia.it

perinetti lancia athletic palermoAthletic Club Palermo, Perinetti esplode: «Così non si può andare avanti» - Ma il tema del giorno non è il risultato: è la rabbia del direttore gener ... mondopalermo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.