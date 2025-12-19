Perfect Dark The Initiative aveva già completato interi capitoli prima della cancellazione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perfect Dark, il reboot sviluppato da The Initiative, aveva già compiuto significativi progressi prima della sua cancellazione, con interi capitoli completati. A svelarlo è Alix Wilton Regan, attrice scelta per interpretare Joanna Dark, che ha condiviso nuovi dettagli sullo stato dei lavori prima dello stop definitivo, offrendo uno sguardo esclusivo sul progetto che avrebbe potuto ridefinire la saga.

perfect dark the initiative aveva gi224 completato interi capitoli prima della cancellazione

© Game-experience.it - Perfect Dark, The Initiative aveva già completato “interi capitoli” prima della cancellazione

Il reboot di Perfect Dark non era un progetto agli inizi quando Xbox ha deciso di cancellarlo. A raccontarlo è Alix Wilton Regan, attrice scelta per interpretare Joanna Dark, che ha condiviso nuovi dettagli sullo stato dei lavori prima dello stop definitivo. Secondo la sua testimonianza, parti sostanziali del gioco erano già state completate, almeno dal punto di vista narrativo. Un quadro che rende la cancellazione ancora più amara, soprattutto per chi ci stava lavorando da anni. Nel corso di un’intervista (riportata da PureXbox ), Wilton Regan ha spiegato che lo sviluppo delle componenti narrative era iniziato già nel 2023, con registrazioni dei dialoghi distribuite nel tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: 2K Games ha creato un nuovo team di sviluppo guidato dai leader di The Initiative di Perfect Dark

Leggi anche: Perfect: Millie Bobby Brown sarà la ginnasta Kerri Strug nel film di Gia Coppola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ex responsabili dello sviluppo di Perfect Dark fondano un nuovo studio con 2K Games; Ex-sviluppatori di Perfect Dark hanno fondato un nuovo studio sotto Take-Two; 2K Games ha assunto gli ex capi di Perfect Dark per un nuovo studio; 2K Games ha creato un nuovo team di sviluppo guidato dai leader di The Initiative di Perfect Dark.

perfect dark the initiativePerfect Dark: Take-Two recluta i director del reboot cancellato da Xbox - Dopo la cancellazione del reboot di Perfect Dark e la chiusura di The Initiative, Take- vgmag.it

perfect dark the initiativePerfect Dark Had Delivered Several Positive Milestones Says Actress - It came as a real shock when Microsoft decided to scrap Perfect Dark, and now we’re finding out several chapters were recorded. gameranx.com

Perfect Dark Lead Actor Had 'Entire Chapters' Finished Before Xbox Cancellation - The whole Perfect Dark saga has been a pretty sad thing to follow since Xbox pulled funding and cancelled the game earlier this year - purexbox.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.