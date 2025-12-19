Perfect Dark The Initiative aveva già completato interi capitoli prima della cancellazione

Perfect Dark, il reboot sviluppato da The Initiative, aveva già compiuto significativi progressi prima della sua cancellazione, con interi capitoli completati. A svelarlo è Alix Wilton Regan, attrice scelta per interpretare Joanna Dark, che ha condiviso nuovi dettagli sullo stato dei lavori prima dello stop definitivo, offrendo uno sguardo esclusivo sul progetto che avrebbe potuto ridefinire la saga.

Il reboot di Perfect Dark non era un progetto agli inizi quando Xbox ha deciso di cancellarlo. A raccontarlo è Alix Wilton Regan, attrice scelta per interpretare Joanna Dark, che ha condiviso nuovi dettagli sullo stato dei lavori prima dello stop definitivo. Secondo la sua testimonianza, parti sostanziali del gioco erano già state completate, almeno dal punto di vista narrativo. Un quadro che rende la cancellazione ancora più amara, soprattutto per chi ci stava lavorando da anni. Nel corso di un’intervista (riportata da PureXbox ), Wilton Regan ha spiegato che lo sviluppo delle componenti narrative era iniziato già nel 2023, con registrazioni dei dialoghi distribuite nel tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

