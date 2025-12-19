Un incidente sulla Perugia-Bettolle ha coinvolto un operaio dell’Anas, investito mentre svolgeva le sue mansioni. L’episodio ha causato la temporanea chiusura di una corsia, creando disagi al traffico. Le autorità sono intervenute per gestire la scena e accertare le cause dell’incidente. La sicurezza sul lavoro rimane una priorità, mentre proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto.

Perde il controllo dell'auto e investe un operaio dell'Anas: chiusa una corsia sulla Perugia-Bettolle

Perugia, 19 dicembre 2025 – Un operaio dell’Anas è stato investito mentre stava lavorando sul raccordo Perugia-Bettolle. L’incidente è avvenuto all’altezza di Corciano, intorno a mezzogiorno di oggi, 19 dicembre, e conseguentemente è stata chiusa una corsia della carreggiata in direzione BettolleFirenze. Micol morta nello schianto in motorino, l’amica torna a casa: “Avrei preferito perdere un braccio piuttosto che lei” Secondo una prima ricostruzione il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo in corrispondenza di un cantiere mobile per la pulizia dei fossi laterali, investendo appunto l’operaio che stavano lavorando sulla banchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

