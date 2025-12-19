Percorso di luci con 20mila led | magia e condivisione per le feste a Grazzanise

A Grazzanise, le festività natalizie si illuminano con un magico percorso di 20mila led, creando un’atmosfera incantata che unisce comunità e tradizione. Strade, piazze e spazi pubblici si vestono di luci, regalando un senso di calore e condivisione. Un’installazione suggestiva realizzata dall’Amministrazione comunale, pensata per rendere il Natale 2025 un momento di gioia e meraviglia per tutti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.