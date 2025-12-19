Percorso di luci con 20mila led | magia e condivisione per le feste a Grazzanise
A Grazzanise, le festività natalizie si illuminano con un magico percorso di 20mila led, creando un’atmosfera incantata che unisce comunità e tradizione. Strade, piazze e spazi pubblici si vestono di luci, regalando un senso di calore e condivisione. Un’installazione suggestiva realizzata dall’Amministrazione comunale, pensata per rendere il Natale 2025 un momento di gioia e meraviglia per tutti.
Natale 2025 si accende di luce e atmosfera a Grazzanise, Brezza e Borgo Appio, dove l’Amministrazione comunale ha realizzato un suggestivo percorso luminoso capace di valorizzare strade, piazze e spazi pubblici, regalando alla cittadinanza un clima caldo e accogliente, pienamente in sintonia con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Cesenatico si accende per le feste con il 'Natale al Mare': luci, giochi e magia in piazza Costa
Leggi anche: Tra luci, show e condivisione: la magia del Natale accende Fidenza Village
Video. Kew Gardens presenta il nuovo percorso di luci di Natale: un milione di LED - Kew Gardens, percorso di luci di Natale: arte e conservazione con installazioni in fibra ottica. it.euronews.com
Le lucine di Natale 2025 a Leggiuno: date, orari, percorso e mercatino - Leggiuno (VA), 1 dicembre 2025 – Oltre un milione di luci led lungo un percorso immaginifico di oltre un chilometro. ilgiorno.it
Voci, Suoni e Luci in un percorso musicale emozionante, tra tradizione, bellezza e armonia. Un’occasione perfetta per condividere un momento di serenità e raccoglimento meditando assieme sul vero significato del Natale con la Musica e le Parole dei grandi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.