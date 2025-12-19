Percorso Aromatico un sentiero alla Porta del Parco che profuma di comunità
Scopri il Percorso Aromatico, un viaggio sensoriale che si snoda alla Porta del Parco di Mozzo, tra profumi, colori e incontri autentici. Nato dall’impegno delle cooperative sociali Alchimia e Oikos, questo cammino lento invita a riscoprire la bellezza comunitaria e la natura, creando un ponte tra tradizione e convivialità nel cuore dei Colli di Bergamo. Un percorso che emoziona e unisce, passo dopo passo.
Un cammino lento, fatto di profumi, colori e incontri. È il Percorso Aromatico, che sta prendendo forma alla Porta del Parco – complesso agricolo affidato dal 2013 alle cooperative sociali Alchimia ed Oikos –a Mozzo, che è uno degli accessi al Parco Regionale dei Colli di Bergamo. Il percorso, realizzato grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca, sarà pronto tra gennaio e marzo, per poi animarsi da aprile ad agosto con attività, laboratori e momenti di condivisione. “Questo sentiero sarà abbellito da aiuole e vasche accessibili direttamente dal marciapiede, pensate per favorire la fruizione da parte di persone di ogni età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
