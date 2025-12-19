Percorsi sostegno INDIRE | l’accesso possibile per docenti della A066 classe di concorso ad esaurimento Pillole di Question Time
Nel question time del 17 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato affrontato un tema di interesse per i docenti appartenenti a classi di concorso non più attive nei nuovi ordinamenti, ma tuttora presenti nel sistema scolastico grazie alla gestione ad esaurimento. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla classe di concorso A-066, “Trattamento testi, dati e applicazioni. Informatica”, e alla possibilità per i suoi docenti di accedere ai percorsi INDIRE dedicati al sostegno. L'articolo Percorsi sostegno INDIRE: l’accesso possibile per docenti della A066 classe di concorso ad esaurimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso sostegno PNRR3: perché i docenti dei percorsi INDIRE potranno partecipare e quelli del TFA X ciclo no. Pillole di Question Time
