Percorsi formativi su orientamento tutoraggio e sviluppo professionale – AS 2025 2026 | in allegato il modello di circolare

La circolare allegata è rivolta ai docenti in servizio e illustra le opportunità di formazione disponibili per l’anno scolastico 20252026, con particolare riferimento ai percorsi dedicati all’orientamento, al tutoraggio e allo sviluppo delle competenze professionali. Il documento inquadra le iniziative formative nel contesto normativo di riferimento e ne evidenzia le finalità educative e didattiche, sottolineando . L'articolo Percorsi formativi su orientamento, tutoraggio e sviluppo professionale – A.S. 20252026: in allegato il modello di circolare . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Su Scuola Futura tre corsi per docenti della scuola secondaria su orientamento e tutoraggio - Il tema centrale è l’orientamento inteso come processo educativo centrato sulla persona, volto a sostenere la progettazione del proprio cammino formativo e personale. orizzontescuola.it

Percorsi di formazione scuola-lavoro: possono servire agli adolescenti a costruire il senso del “sé” - I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), che a partire da quest’anno si chiamano però percorsi di Formazione Scuola Lavoro, non rappresentano affatto una mera appendice bu ... tecnicadellascuola.it