Perché una foto può rovinare un viaggio | la vacanza dipende da ciò che mettiamo sui social

Una singola foto può cambiare il corso di una vacanza, influenzando come gli altri percepiscono il nostro viaggio. I social media stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle esperienze di viaggio, diventando spesso il biglietto d’ingresso o il motivo di un rifiuto alle frontiere. La nostra presenza digitale sta definendo le opportunità e le sfide di ogni avventura, rendendo importante scegliere con attenzione cosa condividiamo e come lo facciamo.

