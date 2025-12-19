Perché una foto può rovinare un viaggio | la vacanza dipende da ciò che mettiamo sui social
Una singola foto può cambiare il corso di una vacanza, influenzando come gli altri percepiscono il nostro viaggio. I social media stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle esperienze di viaggio, diventando spesso il biglietto d’ingresso o il motivo di un rifiuto alle frontiere. La nostra presenza digitale sta definendo le opportunità e le sfide di ogni avventura, rendendo importante scegliere con attenzione cosa condividiamo e come lo facciamo.
I post social diventeranno sempre più decisivi nelle nostre esperienze di viaggio: saranno loro a garantire l'ingresso in un Paese o il blocco alla frontiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
