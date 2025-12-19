Lamine Yamal sta conquistando il cuore dei tifosi, rendendosi protagonista di un vero e proprio fenomeno. La richiesta della sua maglia da calcio non è solo una tendenza, ma un segnale di un cambiamen­to generazionale che sta rivoluzionando il mondo del calcio. Un nome destinato a lasciare il segno, simbolo di una nuova era.

© Gqitalia.it - Perché tutti vogliono la maglia da calcio di Lamine Yamal

La notizia non deve sorprendere, ma allo stesso tempo è storica, perché segna un cambio generazionale ormai definitivo. Bambini, ragazzi e, perché no, anche adulti, se devono scegliere una maglia da calcio da indossare, dallo scaffale prendono quella di Lamine Yamal. Lo ha rivelato la classifica delle maglie più vendute in Europa pubblicata da SportBible: quella del giovane fenomeno del Barcellona è andata a ruba, per la prima volta dopo anni in cui anche in questo settore erano Messi e Cristiano Ronaldo a farla da padroni. In totale sono state 1,32 milioni le divise blaugrana vendute col numero 10 e il suo nome sulla schiena, appena davanti a Messi (1,28 milioni), ma quelle 40 mila magliette di differenza sono simboliche, perché spiegano un'inversione di tendenza che nei prossimi anni sarà sempre più evidente, oltre a rappresentare un ulteriore passaggio di testimone tra il passato e il futuro del Barcellona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

