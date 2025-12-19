Perché non vincerà Ballando con le stelle la ‘profezia’ di Fabio Canino

Mentre le ultime puntate di Ballando con le stelle si avvicinano, le tensioni e le polemiche continuano a infiammare il pubblico e i media. Fabio Canino, noto opinionista, ha già tracciato una sua ‘profezia’ su chi non vincerà, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense a questa lunga edizione. Tra scontri e sorprese, il percorso si avvicina al suo epilogo, lasciando tutti in attesa di scoprire chi trionferà.

Ormai siamo arrivati alle battute finali di una delle edizioni più lunghe e discusse di Ballando con le stelle, un percorso televisivo che ha attraversato mesi di prove, giudizi severi, polemiche social e una crescente attenzione mediatica sui protagonisti in gara. Il clima, a ridosso della conclusione, è quello delle grandi occasioni, con il pubblico diviso tra tifoserie e analisi sempre più minuziose di ogni passo, di ogni sguardo, di ogni scelta fatta in pista. >> “Ma che ha sull’orecchio?”. Ballando, bufera su vip per le parole su Milly Carlucci Tra i concorrenti che più hanno fatto discutere c’è stata senza dubbio una figura abituata alla ribalta, ma che in questo contesto ha mostrato un volto diverso, più cauto, quasi trattenuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Ballando con le Stelle: Fabio Canino Chiede Scusa a Marcella Bella per la Battuta Sessista

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Fabio Canino parla della finale: “Barbara D’Urso si è chiusa”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Barbara D’Urso infortunata, come sta: a rischio la presenza a Ballando con le Stelle - Nella prima serata Rai 1 di sabato 15 novembre, come ogni settimana, andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. dilei.it

Ballando con le stelle 2025, puntata 15 novembre/ Diretta, eliminati: D’Urso ribalta classifica, ma Delogu.. - Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi 15 novembre con Pierluigi Pardo nei panni di ballerino per una notte e il ritorno in pista di Andrea Delogu. ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle, Carlo Aloia in ospedale dopo un infortunio - Ancora problemi per Ballando con le Stelle con un nuovo infortunio che potrebbe portare un concorrente ad abbandonare il gioco. dilei.it

L'hai già preso il biglietto ....perchè quest'anno VOGLIAMO VINCERE A LIDO ADRIANO!!!! (...e non aspettare l'ultimo momento che non lo trovi più!!!!) - facebook.com facebook

Rie Qudan: "Perché ho usato ChatGPT per vincere il premio letterario più importante del Giappone" - la Repubblica #ai #ArtificialInteligence #japanese @ippocampolibri x.com