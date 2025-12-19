Perché le opposizioni hanno smesso di parlare del caso Paragon?
Il silenzio delle opposizioni sul caso Paragon desta curiosità e preoccupazione. Mentre emergono nuovi dettagli su giornalisti, imprenditori e comunicatori politici spiati, la loro reticenza mette in discussione trasparenza e impegno. Perché preferiscono ignorare una vicenda così grave? La mancanza di parole alimenta dubbi e sospetti, lasciando il pubblico senza risposte chiare e affidabili.
Più il caso dei giornalisti, imprenditori e comunicatori politici spiati si allarga, più l’opposizione tace. Può sembrare un paradosso, ma è quel che sta accadendo in queste settimane. E adesso arriva anche la proposta di rendere le intercettazioni più semplici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Respinta la mozione proposta dalle opposizioni. Anna Zonari (La Comune di Ferrara): “Perché spostare qualcosa che sta funzionando” - facebook.com facebook
