Perché Last Christmas dei Wham torna di tendenza | il Whamagedon non c’entra nulla

Negli ultimi giorni, Last Christmas dei Wham! torna protagonista delle conversazioni, senza alcun collegamento con il celebre Whamagedon. Il brano, uscito nel 1984, continua a riscuotere successo e a conquistare nuove generazioni, riaccendendo il suo fascino senza apparenti motivi stagionali. Scopriamo insieme cosa rende questa hit intramontabile così attuale e irresistibile ancora oggi.

In queste ore si parla soltanto di Last Christmas dei Wham!, brano uscito nel 1984 e che è davvero difficile riuscire a evitare: vi spieghiamo il motivo. Ogni anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Last Christmas dei Wham! torna puntuale a dominare radio, streaming e classifiche, ed è davvero impossibile non avere a che fare con lei. Ma quest’anno sta accadendo qualcosa di ancora più incredibile, un clamoroso successo, culminato con il primo posto nella Billboard Global 200. Quello che sta succedendo non ha nulla a che vedere con il celebre Whamageddon, il gioco non ufficiale che consiste nell’evitare di ascoltare la canzone prima del 25 dicembre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

