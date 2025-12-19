Perché la Fornero è una legge dura ma necessaria

La riforma pensionistica firmata Elsa Fornero, approvata nel 2011, ha suscitato numerose polemiche e divisioni. Tuttavia, rappresenta una misura rigorosa ma indispensabile per affrontare le sfide di un sistema previdenziale in crisi. La sua approvazione ha segnato un punto di svolta, cercando di garantire sostenibilità e equilibrio a lungo termine, in un contesto di cambiamenti demografici e finanziari complessi.

La riforma pensionistica a firma Elsa Fornero, approvata nel 2011, è una delle più vituperate della storia repubblicana. Una legge dura, che molti hanno definito crudele, sulla quale si sono costruite decine di campagne elettorali, comprese le più recenti. Il coro è sempre stato unanime: è sbagliata, ingiusta, iniqua. Va cambiata, senza se e senza ma. Eppure, a distanza di quasi quindici anni, la legge Fornero è ancora lì. Qualche modifica nel corso del tempo, certo, ma mai una vera cancellazione. E non c'è da stupirsi, perché in realtà non si può fare. Le origini della riforma Fornero. Governare implica responsabilità ben diverse rispetto allo stare all'opposizione, al gridare al furore popolare o all'aizzare le piazze a proprio sostegno.

