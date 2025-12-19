Keira Knightley e James Righton hanno dovuto mettere in vendita il vigneto francese dove 12 anni fa si sono uniti in matrimonio in un’intima cerimonia. Un gesto che segna un cambiamento, un addio a un luogo che ha rappresentato un capitolo speciale della loro vita. La storia di un amore che, come spesso accade, affronta le sfide del tempo e delle scelte difficili.

© Amica.it - Perché Keira Knightley e James Righton hanno dovuto vendere il vigneto in Francia dove 12 anni fa si sono sposati in gran segreto

Ci sono amori che finiscono e amori che, purtroppo, diventano troppo complicati da portare avanti. Keira Knightley lo sa bene: l’attrice ha appena confessato di aver dovuto vendere la vigna francese che lei e il marito James Righton avevano acquistato anni fa e dove, nel 2013, si erano sposati in gran segreto davanti a pochi intimi. Una proprietà che vale circa 3,5 milioni di euro e un patrimonio di ricordi ancora più prezioso. «Non abbiamo più il vigneto», ha ammesso la star 40enne durante il podcast Dish, condotto dal presentatore britannico Nick Grimshaw e dalla chef stellata Michelin Angela Hartnett. 🔗 Leggi su Amica.it

