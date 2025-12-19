Perché il costo dell'argento è salito alle stelle e cosa c'entra la corsa globale al riarmo

L’argento ha registrato un’impennata senza precedenti, più che raddoppiando il suo prezzo in un anno. Questa crescita è alimentata da fattori come deficit strutturali, un aumento della domanda industriale e la corsa globale al riarmo. Ma cosa c’è dietro a questa escalation e quali implicazioni può avere sul mercato? Scopriamo insieme le ragioni di questa sorprendente tendenza e le sue possibili conseguenze.

