Perché il costo dell'argento è salito alle stelle e cosa c'entra la corsa globale al riarmo
L’argento ha registrato un’impennata senza precedenti, più che raddoppiando il suo prezzo in un anno. Questa crescita è alimentata da fattori come deficit strutturali, un aumento della domanda industriale e la corsa globale al riarmo. Ma cosa c’è dietro a questa escalation e quali implicazioni può avere sul mercato? Scopriamo insieme le ragioni di questa sorprendente tendenza e le sue possibili conseguenze.
L’argento ha più che raddoppiato il suo valore in un anno spinto da deficit strutturali, domanda industriale e riarmo globale. Un’analisi del professor Alessandro Giraudo sulle cause del rally e sugli effetti per i cittadini comuni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
