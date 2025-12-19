Perché il costo dell’argento è salito alle stelle e cosa c’entra la corsa globale al riarmo

L’aumento vertiginoso del prezzo dell’argento in un anno è il risultato di fattori complessi e interconnessi. Tra questi, deficit strutturali e una crescente domanda industriale si sono uniti alla recente ondata di riarmo globale, alimentando una corsa che ha fatto schizzare il suo valore alle stelle. Scopri come questi elementi si intrecciano e influenzano il mercato di uno dei metalli più strategici e versatili.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.