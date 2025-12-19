Perché il costo dell’argento è salito alle stelle e cosa c’entra la corsa globale al riarmo

L’aumento vertiginoso del prezzo dell’argento in un anno è il risultato di fattori complessi e interconnessi. Tra questi, deficit strutturali e una crescente domanda industriale si sono uniti alla recente ondata di riarmo globale, alimentando una corsa che ha fatto schizzare il suo valore alle stelle. Scopri come questi elementi si intrecciano e influenzano il mercato di uno dei metalli più strategici e versatili.

L’argento ha più che raddoppiato il suo valore in un anno spinto da deficit strutturali, domanda industriale e riarmo globale. Un’analisi del professor Alessandro Giraudo sulle cause del rally e sugli effetti per i cittadini comuni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

