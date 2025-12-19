Il cessate il fuoco a Gaza fatica a decollare, nonostante l’accordo firmato il 9 ottobre tra Israele e Hamas. Questo accordo, parte del piano di Trump, prevedeva il rilascio di ostaggi, la sospensione delle ostilità, un ritiro parziale israeliano e un incremento degli aiuti umanitari. Tuttavia, le tensioni e le tensioni sul campo rendono difficile la sua piena attuazione, lasciando incerte le prospettive di una risoluzione duratura.

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il cessate il fuoco a Gaza stenta a trovare applicazione

di Claudia De Martino Il 9 ottobre Israele e Hamas hanno firmato un accordo di cessate il fuoco limitato, che riguardava la prima fase del piano di Trump: il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri, la cessazione delle ostilità, il ritiro parziale di Israele e un aumento degli aiuti umanitari nella Striscia. Il piano di Trump è stato poi approvato in un altro documento, la risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 novembre, che ha autorizzato un governo transitorio e una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza. Tale piano dovrebbe coincidere con la cosiddetta “fase 2”, che, però, stenta molto a decollare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

