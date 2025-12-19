Perché il 2026 sarà un anno spartiacque per il Governo Meloni
Giorgia Meloni si affaccia sul nuovo anno forte di sondaggi che stimano il suo partito, Fratelli d’Italia, saldamente intorno al 30% dei consensi. La fiducia di cui gode la presidente del Consiglio costituisce un’assicurazione sulla vita – anzi, un’assicurazione sul governo – anche per gli altri partiti della maggioranza, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Malgrado le divergenze interne, la coalizione continua ad apparire robusta, o quantomeno più solida rispetto a un centrosinistra dai contorni ancora nebulosi. Tuttavia i prossimi dodici mesi si profilano come i più delicati della legislatura per l’esecutivo di centrodestra. 🔗 Leggi su Tpi.it
