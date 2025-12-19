Perché il 2025 è stato l'anno della svolta di Kate Middleton | Si sta avvicinando al suo apice

Il 2025 segna un nuovo capitolo per Kate Middleton, che dopo aver affrontato sfide personali e mediche, si avvicina al suo apice pubblico e istituzionale. La sua presenza si fa più intensa e determinata, anticipando il suo ruolo di Regina con maggiore sicurezza e grazia. Un anno di svolta che sottolinea la sua rinascita e il suo impegno nel consolidare il suo ruolo nella famiglia reale e nel cuore del pubblico.

Dopo il cancro e le chemioterapie, Kate Middleton è tornata sulla scena pubblica: il 2025 l'ha vista in prima fila, sempre più pronta al ruolo di Regina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Kate Middleton per la prima volta con l'Oriental Circlet: il significato della tiara e perché l'ha indossata Leggi anche: Kate Middleton "eterna influencer": è la persona meglio vestita del 2025

