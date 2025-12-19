Perché dire parolacce ci rende fisicamente più forti | i risultati di uno studio

Scopri come un gesto apparentemente semplice come pronunciare una parolaccia possa influenzare positivamente le tue performance fisiche. Uno studio innovativo ha evidenziato un collegamento sorprendente tra il linguaggio colorito e l'aumento della forza e della resistenza durante l’attività sportiva. Un esperimento curioso che sfida le convinzioni tradizionali, offrendo nuove prospettive sul potere delle parole e il loro impatto sul corpo.

Perché dire parolacce ci rende più forti - Focus.it - Dire parolacce durante uno sforzo libera energie, ci fa concentrare e aumenta la fiducia in noi stessi. focus.it

Dire parolacce di rende più forti: la scienza dà ragione alle imprecazioni - Uno studio rivela che dire parolacce può migliorare la forza fisica e aiutare a superare i limiti mentali. tech.everyeye.it

