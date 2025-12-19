Perchè Del Vecchio ha preso il 30% de Il Giornale e a cosa punta

Leonardo Maria Del Vecchio, erede di Luxottica, ha acquisito il 30% de Il Giornale attraverso la sua holding Lmdv. Un'operazione strategica volta a rafforzare la presenza nel panorama mediatico e a influenzare l'informazione, puntando a un ruolo di rilievo nel settore. Questa mossa segna un passo importante per Del Vecchio, che mira a consolidare la propria posizione e a plasmare il discorso pubblico con una visione di lungo termine.

