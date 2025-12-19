Perchè Del Vecchio ha preso il 30% de Il Giornale e a cosa punta
Leonardo Maria Del Vecchio, erede di Luxottica, ha acquisito il 30% de Il Giornale attraverso la sua holding Lmdv. Un'operazione strategica volta a rafforzare la presenza nel panorama mediatico e a influenzare l'informazione, puntando a un ruolo di rilievo nel settore. Questa mossa segna un passo importante per Del Vecchio, che mira a consolidare la propria posizione e a plasmare il discorso pubblico con una visione di lungo termine.
Leonardo Maria Del Vecchio (erede Luxottica) attraverso la sua holding Lmdv, ha acquisito il 30% del quotidiano il Giornale. L’annuncio è stato dato da Tosinvest, la finanziaria della famiglia Angelucci, che nel 2023 aveva rilevato il 70% del giornale da Paolo Berlusconi, rimasto con una quota. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio punta “Il Giornale”: in corso a Roma la trattativa per rilevare (per ora) il 30% del quotidiano fondato da Montanelli
Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30 per cento de Il Giornale
Rax parla di Dudubbi: le sue critiche a Godcast | RUVIDO 224
"Troppo vecchio per essere amato", dicevano. Poi Benson ha incontrato lei. A 14 anni, dopo una vita passata in famiglia, Benson è stato portato in rifugio con una richiesta che fa male anche solo a leggerla: sopprimerlo perché "ormai era troppo vecchio". Il rifu - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.