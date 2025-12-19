Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano alla fine di Napoli-Milan di Supercoppa | Cose di campo

Durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, le tensioni in campo si sono estese anche al momento finale, con Conte e Allegri che non si sono scambiati il saluto. Un gesto che ha attirato l’attenzione e alimentato le polemiche, alimentando il clima di nervosismo tra le due squadre. Un episodio che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori, sottolineando come le emozioni del calcio possano andare oltre il risultato sul campo.

Napoli-Milan di Supercoppa si chiude tra nervi scoperti e polemiche: Conte e Allegri non si salutano al termine della semifinale. Una partita segnata da proteste, continui botta e risposta tra le panchine e tensioni crescenti che spiegano l'epilogo finale. Allegri liquida tutto come "cose di campo", ma il mancato saluto racconta altro.

Allegri-Conte, sono scintille: Max se ne va senza salutare Antonio - Il pomo della discordia è stato un “ma basta” urlato da Antonio ai milanisti dopo alcune polemiche. msn.com

Allegri: "Le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare" - Queste le sue parole: Sulla Supercoppa: “È una competizione ... milannews.it

Conte si gode l'accesso in finale a Riad dopo il successo per 2-0 contro il Milan. Il tecnico degli azzurri ha parlato così nel postpartita ai microfoni di Mediaset: "C'è poco da dire a questi ragazzi, anche perché ribadire sempre le stesse cose è noioso. Giocare - facebook.com facebook

Alvino difende Conte: "Tutti lo criticano solo perché è un vincente!" x.com

