Perché ci sono io Dritto e Rovescio | Mario Giordano al posto di Paolo Del Debbio e poi l’annuncio

I telespettatori di Rete 4 hanno trovato una sorpresa inaspettata giovedì 18 dicembre, quando Mario Giordano ha preso il posto di Paolo Del Debbio. La scena si è aperta con un annuncio che ha catturato subito l’attenzione, lasciando presagire un cambio di rotta nel classico appuntamento serale. Un momento che ha suscitato curiosità e si è distinto per il suo carattere di novità e improvvisazione.

La scena si è aperta con una piccola sorpresa per chi, ieri sera, giovedì 18 dicembre, si è sintonizzato su Rete 4 aspettandosi la consueta conduzione. A prendere la parola, infatti, non è stato il volto abituale del talk, ma un collega chiamato a gestire l'imprevisto dell'ultima ora, con quel mix di ironia e tono familiare che in televisione serve a rassicurare il pubblico quando qualcosa cambia all'improvviso. "Non vi siete sbagliati, questo è proprio Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio. Solo che Paolo Del Debbio ha avuto un piccolo malanno di stagione": è stato così che Mario Giordano ha accolto i telespettatori, chiarendo subito il motivo dell'assenza e mettendo ordine nel primo inevitabile momento di spaesamento.

