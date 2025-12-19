Perchè a Dicembre si è più emotivi | che cos’è l’Emotional Overload?

A dicembre, le emozioni sembrano intensificarsi, passando rapidamente da gioia a nostalgia, entusiasmo a malinconia. Questo fenomeno, noto come Emotional Overload, è il modo in cui il nostro cervello reagisce alle numerose stimolazioni di un mese ricco di festività e ricordi. La forte carica emotiva di questo periodo ci porta a vivere esperienze profonde e spesso contrastanti, lasciandoci più sensibili e vulnerabili.

Life&People.it Dicembre: periodo delle festività, emozioni intense, gioia, nostalgia, stanchezza, entusiasmo e malinconia si alternano con rapidità. Ricordi che riaffiorano, aspettative che crescono, emozioni che si confondono; un mese in cui tutto sembra amplificato descritto in psicologia come emotional overload; una forma di sovraccarico che riguarda una risposta diffusa ad un periodo dell'anno particolarmente denso di significati ed aspettativ e. Che cosa si intende per emotional overload?. Il termine inglese indica una condizione in cui il sistema emotivo è sottoposto ad una quantità di stimoli superiore alla capacità di gestione di una persona. Perché Dicembre e Natale arrivano sempre "troppo presto" È un gioco di prestigio del nostro cervello

