Per rendere speciale il Natale le idee regalo a tema wellness possono spaziare da coccole immediate a esperienze che accompagnano tutto l’anno

Per rendere speciale il Natale di chi ama cura di sé e benessere, le idee regalo a tema wellness possono spaziare da coccole immediate a esperienze che accompagnano tutto l’anno. I regali Natale 2025 a tema benessere. Un regalo che trasmette attenzione può essere un set pensato per creare una spa domestica, come Rituals The Ritual of Karma Medium Gift Set o Rituals The Ritual of Sakura Medium Set, che uniscono gel doccia, crema e profumazioni delicate ispirate a rituali di relax quotidiani. Per chi desidera sorprendere con qualcosa di un po’ più «tecnologico», lo strumento TheraFace Depuffing Wand può trasformare la skincare in un vero rituale professionale da vivere a casa. 🔗 Leggi su Amica.it

