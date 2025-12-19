Per pmi assicurazione catastrofale entro il 31 12 come gestire al meglio una scelta fondamentale

(Adnkronos) – Negli ultimi anni l’Italia è stata colpita da terremoti, alluvioni, frane e altri eventi estremi che hanno causato perdite miliardarie per il tessuto produttivo. Un’analisi dell’istituto mUp Research riferita all’autunno 2024 ha rilevato che più di 278 mila imprese hanno subito danni legati a calamità naturali nell’anno precedente, con perdite stimate in circa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

