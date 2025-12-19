Per Natale Italia tra freddo e maltempo Pioggia intensa in arrivo su Calabria e Sicilia

Quest’anno il Natale in Italia si presenta diviso tra freddo intenso e maltempo. Mentre sulla costa occidentale si attendono piogge abbondanti, l’altra metà del Paese rimarrà asciutta e più stabile. Un Natale caratterizzato da contrasti climatici che coinvolgono diverse regioni, creando un’atmosfera unica e variegata per le festività.

© Feedpress.me - Per Natale Italia tra freddo e maltempo. Pioggia intensa in arrivo su Calabria e Sicilia Per Natale l'Italia sarà divisa in due: sono previste, infatti, piogge su tutta la fascia occidentale del Paese mentre resisteranno fasi asciutte sull'altra metà orientale. E' quanto sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it che conferma il peggioramento del tempo per effetto di una corrente fredda in arrivo dalla Groenlandia. «Nelle prossime ore - afferma - avremo ancora condizioni.

Ciclone dalla Groenlandia a Natale: in arrivo freddo e maltempo, Italia divisa in due

Meteo – Verso un Natale dinamico, con perturbazioni in arrivo e aria fredda verso Capodanno?

