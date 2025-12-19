per la tradizionale consegna dei doni ai bimbi di monte carlo la principessa ha dato una lezione di stile off duty

Nel cuore di Monte Carlo, la tradizionale consegna dei doni si trasforma in un'occasione di eleganza informale. La principessa, con il suo stile

N el Principato di Monaco l’atmosfera natalizia si accende ufficialmente, portando con sé un’insolita ventata di freschezza stilistica. Per la tradizionale cerimonia dell’albero di Natale e la distribuzione dei doni ai bimbi di Monte Carlo, la principessa Charlene di Monaco ha confermato la sua predilezione per un approccio essenziale e contemporaneo. Accompagnata dal principe Alberto e dai gemelli Jacques e Gabriella, la sovrana ha dimostrato come l’eleganza del quiet luxury possa essere perfettamente declinata in chiave quotidiana, privilegiando tagli impeccabili e una qualità materica che non ha bisogno di loghi per farsi notare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Babbo Natale al Chianelli per tutti i bambini: scopri la tradizionale festa e la consegna dei doni in Oncoematologia pediatrica; Santa Lucia, il tour dei Pantelù regala sorrisi.

