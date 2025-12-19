Per la tradizionale consegna dei doni ai bimbi di Monte Carlo la principessa ha dato una lezione di stile off-duty
Nel cuore di Monte Carlo, la tradizionale consegna dei doni si trasforma in un'occasione di eleganza informale. La principessa, con il suo stile
N el Principato di Monaco l’atmosfera natalizia si accende ufficialmente, portando con sé un’insolita ventata di freschezza stilistica. Per la tradizionale cerimonia dell’albero di Natale e la distribuzione dei doni ai bimbi di Monte Carlo, la principessa Charlene di Monaco ha confermato la sua predilezione per un approccio essenziale e contemporaneo. Accompagnata dal principe Alberto e dai gemelli Jacques e Gabriella, la sovrana ha dimostrato come l’eleganza del quiet luxury possa essere perfettamente declinata in chiave quotidiana, privilegiando tagli impeccabili e una qualità materica che non ha bisogno di loghi per farsi notare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
