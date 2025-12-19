Per il 2026 ci auguro un vero Sistema Sanitario Nazionale per tutti

Il 2026 si avvicina e con esso la speranza di un Sistema Sanitario Nazionale accessibile a tutti. È il momento di passare dalle parole ai fatti, smettendo di lasciarci alle spalle anni di silenzio e attese. Il tempo per agire è ora, per costruire un futuro in cui la salute sia un diritto garantito e non un privilegio.

© Ilfattoquotidiano.it - Per il 2026 ci auguro un vero Sistema Sanitario Nazionale per tutti Stiamo perdendo un altro anno. Il 2026 è alle porte. Sono anni che trascorrono spesso nel silenzio delle persone di buona volontà. Guerre e epidemie si susseguono ed occupano lo spazio del nostro vivere. Vicino o lontano da noi ma comunque creano paura, incertezza e dubbi sul nostro futuro. Scrivendo queste parole penso a tutti i giovani che dovranno affrontare la vita. Per pensare a tutti loro parto da mia figlia Arianna che è in attesa di unaun erede di cui sono felice che mi renderà nonno. Solo così il mondo può comunque continuare a girare intorno al suo asse e vedere luce e il buio susseguirsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Raffaella Fico: “Auguro a tutti di trovare l’amore vero, ci avevo rinunciato ma…” Leggi anche: Cosa è la “super-intramoenia”, che permette a chi ha una mutua o un fondo sanitario integrato le stesse prestazioni del sistema sanitario nazionale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Turismo Firenze 2026: Federalberghi chiede concorrenza leale; Sport di base, un sistema di incentivi e benefit per una crescita reale del movimento. Per il 2026 ci auguro un vero Sistema Sanitario Nazionale per tutti - L'allarme sul Sistema Sanitario Nazionale mentre cresce il mercato delle assicurazioni private. ilfattoquotidiano.it

_"Non ti auguro di essere felice, sarebbe troppo facile, ma ti auguro di saper trovare la felicità in ogni piccola cosa che ti circonda"_ (Thomas Merton). È vero che incontriamo difficoltà, attraversiamo momenti tristi, ma ti auguro di avere sempre occhi per vedere - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.