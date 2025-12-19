Peppa Pig e le due mamme Mollicone chiarisce la polemica | non è questione di contenuti ma di violazione del codice minori in fascia protetta RAI
Il deputato Federico Mollicone, responsabile Cultura di Fratelli d'Italia, ha chiarito la sua posizione sulla polemica relativa all'episodio di Peppa Pig con due mamme durante l'intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
